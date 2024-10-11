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общество

Новосибирская студентка рассказала, как спасала избы на Севере

Фото: АиФ-Новосибирск

Студентка новосибирского вуза спасла избы на Русском Севере.

Как сообщил портал АиФ-Новосибирск, студентка Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств приняла участие в в экспедиции на Кенозерье для создания обмерных чертежей, благодаря этому Кенозерский парк получил статус всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам девушки, большинство зданий в небольших населенных пунктах, расположенных на территории национального парка, заброшены. Несмотря на их культурную ценность, владельцы предпочитают сносить старые строения и возводить современные коттеджи. Так, команда Юлии стала свидетелем того, как местные жители разбирали на бревна чей-то дом, после чего вернулся его хозяин.

Местные жители в основном передвигаются на лодках, также они ведут натуральное хозяйство, выращивая овощи и держа скот, а продукты доставляют через специального человека.

Студентка отметила, что подобные поездки помогают людям увидеть мир с другой стороны и лучше понять себя.

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Валерия Митрохина
Журналист

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