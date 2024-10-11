Новосибирцев проверят на цифровые компетенции

Цифровой диктант проведут в Новосибирской области для всех жителей.

В период с 10 по 28 октября 2024 года в Новосибирске пройдет акция «Цифровой диктант». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Известно, что диктант будет реализован в виде теста с вопросами о цифровой безопасности, технологиях, киберграммотности, который смогут пройти и подростки, и взрослые люди.

Уже сегодня, 11 октября, «Цифровой диктант» пройдет в стенах СГУГиТ, а 14 октября — в колледже электроники и вычислительной техники.

Напомним, что в Новосибирске 11 октября пройдет фестиваль воздушных змеев