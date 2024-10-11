Опубликован Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса – 2024

По результатам ежегодной очной оценки Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пятый год подряд наивысший класс «AAA+» в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса (Компания с максимальным уровнем противодействия коррупции) получает ВТБ, подтвердив максимально высокий уровень организации работы банка по предупреждению и противодействию коррупции.

Цель рейтинга РСПП – повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению». Удельный показатель соответствия деятельности ВТБ данному стандарту – 100%.

По мнению экспертов рейтинга, банк использует эффективные механизмы антикоррупционного комплаенс, демонстрирует приверженность принципу нетерпимости к коррупции, поддерживает высокий уровень риск-ориентированной культуры при реализации антикоррупционной политики, обеспечивая должный уровень информирования, обучения, повышения квалификации и развития антикоррупционных компетенций сотрудников.

Результаты рейтинга РСПП были представлены в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса – 2024. Итоговый доклад Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2024 опубликован на официальном сайте РСПП.