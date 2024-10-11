Финансирование Олимпийских игр и развитие футбола: как попавший под уголовное дело бизнесмен Эдуард Тарант поддерживает спорт

Задержанный президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран активно занимается развитием спорта в Новосибирске и Новосибирской области.

Его вклад охватывает разные спортивные направления, от футбола до шахмат и большого тенниса. Также он поддерживает мероприятия международного уровня.

Развитие футбола

Одним из ключевых направлений деятельности Эдуарда Тарана является поддержка футбола. В качестве президента Новосибирской областной федерации футбола (НОФФ) он уделяет особое внимание развитию футбольной инфраструктуры и поддержке команд региона. В начале 2000-х годов Эдуард Таран откликнулся на просьбу футбольного клуба «Чкаловец-1936» и профинансировал реконструкцию стадиона «Спартак», модернизировав инженерные системы. Это позволило улучшить условия для тренировок и соревнований.

По его инициативе ведется работа над созданием новой футбольной арены в Новосибирске. Стадион «Спартак», построенный в 1927 году, эксплуатируется почти 100 лет и нуждается в замене. Эдуард Таран считает, что для развития футбола необходим современный стадион, который станет важным объектом как для профессионального футбольного клуба «Новосибирск», так и для детских и любительских команд. На сегодняшний день футболом в городе занимаются около 30 тысяч человек. Проект нового стадиона остается в числе приоритетных задач НОФФ.

Футбольный клуб «Новосибирск», поддерживаемый федерацией, завершил сезон 2023 года на первом месте в группе «Серебро» Второго дивизиона А Футбольной национальной лиги. Весной 2024 года команда будет бороться за путевку в Первую лигу – второй по значимости дивизион профессионального футбола в России. Успехи клуба связаны с кадровыми изменениями, инициированными руководством федерации, включая назначение нового генерального директора и главного тренера.

Поддержка шахмат

Эдуард Таран также активно поддерживает интеллектуальные виды спорта, такие как шахматы. С 2016 года он является членом Попечительского совета Федерации шахмат России. По его инициативе была создана команда «Сибирь», которая успешно выступала в Командном чемпионате России по шахматам, завоевав «золото» в 2015 и 2017 годах, а также «бронзу» в 2016 году.

Одним из ключевых событий стало участие РАТМ Холдинга в организации Суперфиналов 69-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 66-го чемпионата среди женщин, которые прошли в Новосибирске. Холдинг обеспечил призовой фонд турнира. С тех пор число детей и подростков, занимающихся шахматами, увеличилось в три с половиной раза. Количество учебных заведений, где преподают шахматы, выросло более чем в четыре раза.

Развитие большого тенниса

Эдуард Таран также активно развивает большой теннис в Новосибирской области. По его инициативе был организован теннисный турнир SIBERIAN OPEN, который объединяет несколько соревнований, в том числе открытый Чемпионат Сибирского федерального округа. Этот турнир привлекает теннисистов со всей России, включая действующих чемпионов краев и областей.

Первый региональный парный турнир по теннису SIBERIAN OPEN прошел в 2012 году. Он направлен на популяризацию большого тенниса, развитие детских и юношеских команд, а также повышение мастерства юных теннисистов.

Вклад в организацию Олимпиады 2014

На Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Эдуард Таран обеспечил финансирование межконфессиональных центров в олимпийских деревнях, где были созданы молитвенные комнаты для спортсменов. Также по его инициативе организовали гала-концерт «Звезды мирового балета», который стал частью культурной программы Олимпиады. За вклад в организацию Игр Эдуард Таран был удостоен благодарности от правительства Российской Федерации.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы 11 октября отправил новосибирского бизнесмена под домашний арест. В РАТМ Холдинге уверены, что Таран не был замешан в мошеннических схемах.