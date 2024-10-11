«Успей присоединиться к СВОим!»: для новосибирских добровольцев созданы уникальные условия при заключении контракта на воинскую службу

О том, как улучшились условия для контрактников в Новосибирской области, рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев. Он отметил, что и в федеральном центре, и на региональном уровне Губернатор Андрей Травников постоянно стараются создать более привлекательные условия для военнослужащих по контракту. В том числе, это касается денежных выплат, ведь с 1 октября общая единовременная сумма, которую получат добровольцы при заключении контракта, увеличена до 1 миллиона рублей. Выплата состоит из двух частей: федеральной в размере 400 тысяч рублей и региональной, которая решением Губернатора увеличена до 600 тысяч рублей.



Евгений Кудрявцев также напомнил об уникальной возможности для кандидатов на воинскую службу по контракту в Новосибирской области – получить востребованную военную специальность – оператор БПЛА. «Мы продолжаем комплектовать подразделение беспилотно-летательной авиации именно нашими, новосибирскими, группами. У нас имеется центр для подготовки специалистов БПЛА, куда направляются только жители Новосибирской области. И эти сплоченные группы, уже потом, отправляются дальше служить со своими», – отметил Евгений Кудрявцев.



На все вопросы по заключению контракта ответят оперативно в любом военном комиссариате в районах Новосибирской области. Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте службапоконтракту.рф.