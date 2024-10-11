В Новосибирск поступит оборудование для сборки термоядерного реактора

Поставка запланирована на 2024 и 2025 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на советника дирекции института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН в Новосибирске Александра Бурдакова, институт ожидает первую поставку иностранного оборудования для сборки международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР. По планам, она может состояться в 2024 и 2025 годах.

По словам Бурдакова, ученые ожидают 18 различных элементов из разных стран: Индия, Южная Корея, США, Евросоюз, Китай. Среди них — диагностическое оборудование и часть стенки установки.

Сборка реактора будет проходить на специально подготовленной площадке в Институте ядерной физики. Это помещение было сертифицировано, и на нем установлен кран грузоподъемностью 80 тонн, который сможет поднять уже готовое изделие.

В данный момент ученые работают над решением проблем, связанных с подорожанием комплектующих и сложностями с их поставками. При этом подчеркивается, что проект ИТЭР защищен от возможных санкций благодаря межправительственному соглашению.

Напомним, что студенты из Новосибирска создали сервис для удобного заказа кофе навынос.