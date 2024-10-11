В Новосибирске опубликовали список памятников, которым нужна срочная реставрация

В воскресенье, 13 октября, в Новосибирске пройдет пикет в защиту историко-культурного наследия города.

Несмотря на просьбы организаторов, мэрия отказалась согласовать проведение акции в центральной части города, где обычно проходят подобные мероприятия. В итоге пикет пройдет у проходной завода «Сибсельмаш» на улице Станционной.

Организаторы обеспокоены ухудшением состояния памятников в городе в 2024 году: к давно запущенным объектам добавились новые, которым также грозит разрушение.

Архитекторы и историки, совместно с редакцией BFM-Новосибирск, составили список из десяти зданий, находящихся под угрозой исчезновения. В этот список входят, в частности, здания Военного городка в Октябрьском районе, Крячковская школа на улице Якушева, кинотеатр «Металлист», дом Дуси Ковальчук, дом Янки Дягилевой, Дом офицеров на Красном проспекте и мозаичные панно ДК «Строитель». Многие из этих объектов разрушаются годами. По словам экспертов, до их полного исчезновения осталось не более пяти лет.

Анна Наволоцкая, кандидат архитектуры и доцент НГАСУ, отметила, что в Новосибирске традиционно пренебрегают сохранением исторических зданий в пользу строительства новых объектов. Она подчеркнула, что застройщики часто игнорируют ценность культурного наследия, что приводит к увеличению числа разрушающихся памятников.

Организаторы пикета заявляют, что будут продолжать бороться за сохранение исторического наследия города, несмотря на сложившуюся ситуацию.