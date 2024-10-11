В Новосибирске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку в черном

Несовершеннолетнюю девушку разыскивают в Новосибирске.

Как сообщили в группе “ЛизаАлерт” социальной сети ВКонтакте, в Новосибирске разыскивают 17-летнюю девушку Суссана Ирисова. Последний раз девушку видели в Ленинском районе города 4 октября 2024 года.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, черные глаза, черные волосы.

Была одета: черный спортивный костюм, черного цвета водолазка, кроссовки и кепка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии: 8–800–700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.