В Новосибирской области на выходных ожидается сильное похолодание

Главное управление МЧС России по Новосибирской области выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона.

По данным ведомства, 12 октября местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. На дорогах возможно образование гололеда.

На 13 октября осадков не прогнозируется. Ветер ослабеет и будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Кроме того, Западно-Сибирское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщает, что с 12 по 14 октября в регионе сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и просит сообщать о чрезвычайных ситуациях по номерам 101 или 112.