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общество

В Новосибирской области обсудили вопросы реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО

Фото: телеграм-канал Анны Цивилевой

Большое внимание в области уделяют трудоустройству ветеранов.

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко обсудили реабилитацию и социальную адаптацию ветеранов СВО.

В рамках поручения президента России, в регионе налажено сотрудничество с Минобороны и Минздравом РФ, что позволяет участникам спецоперации проходить лечение как в Москве, так и в областных медучреждениях.

Также действует система адресной поддержки ветеранов через филиал фонда «Защитники Отечества». В области планируют организовать дистанционные курсы для трудоустройства ветеранов после восстановления.

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Игорь Кириченко
Журналист

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