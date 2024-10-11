В Новосибирской области обсудили вопросы реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО

Большое внимание в области уделяют трудоустройству ветеранов.

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко обсудили реабилитацию и социальную адаптацию ветеранов СВО.

В рамках поручения президента России, в регионе налажено сотрудничество с Минобороны и Минздравом РФ, что позволяет участникам спецоперации проходить лечение как в Москве, так и в областных медучреждениях.

Также действует система адресной поддержки ветеранов через филиал фонда «Защитники Отечества». В области планируют организовать дистанционные курсы для трудоустройства ветеранов после восстановления.