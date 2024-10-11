В Новосибирской области снег засыпает трассы и железную дорогу

Первый снег в начале октября уже успел засыпать дороги в регионе.

Новосибирцы активно делятся фотоснимками первого снега в регионе. Так, например, жители Усть-Тарского района Новосибирской области сообщили, что первые хлопья снега заметили вечером 10 октября 2024 года.

А уже сегодня, 11 октября, в Telegram-канале «ЧП Новосибирск» поделились фото заснеженной трассы, которая ведет в сторону Омска.

Также читатели портала Om1 Новосибирск сделали снимки по пути из Барабинска в Омск и рассказали, что железная дорога вся усыпана снегом.

«11 лет назад в этот день тоже был снег», — рассказала девушка.

Напомним, в это воскресенье ожидается самый холодный день — до -5 градусов ночью и до +1 днем. Также синоптики прогнозируют мокрый снег в течение дня.