Академик РАН Нетесов рассказал, как защититься новосибирцам от вирусов

По словам специалиста, в настоящее время циркулирует более 20 активных вирусов.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказал, что к настоящему времени в мире известны более 10 семейств вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, среди них – ортомиксовирусы (к ним относятся вирусы гриппа), ортокоронавирусы (к ним относятся как обычные коронавирусы человека, так и нынешний SARS-CoV2), некоторые энтеровирусы, риновирусы, парамиксовирусы, пневмовирусы, вирусы РСВ, бокавирусы, аденовирусы, и у каждого семейства есть роды, виды и варианты.

Академик РАН объяснил, что есть группы людей с повышенным риском тяжелого течения респираторных заболеваний: это люди старше 65 лет; с индексом массы тела более 30; с диабетом 1 и 2 типа; с онкозаболеваниями; с пересаженными органами и с серьезными хроническими заболеваниями, и им целесообразно защищать свои органы дыхания во время сезонных ОРЗ.

Он отметил, что поведением человека в сезон ОРЗ во многом определяется вероятность заражения. Например, если человек из группы риска отправляется в большой магазин и проводит там целый час без маски, то риск заразиться и тяжело заболеть значительно возрастает.

«Маски как минимум уменьшают дозу вируса, который получает человек. А от дозы зависит, насколько он заболеет и насколько для него это будет тяжелое заболевание. И это знание подтверждено многочисленными исследованиями», — сообщил собеседник.

Нетесов добавил, что для того, чтобы не заразиться самому и не распространять вирус, люди из группы риска и особенно те, кто уже болеет, должны минимизировать контакты с окружающими.

Кроме того, академик порекомендовал вакцинироваться от респираторных патогенов: вирусов гриппа и коронавируса, от пневмококков и гемофильной инфекции. Он рассказал, что в настоящее время доступны вышеупомянутые вакцины против вирусов и две вакцины против бактериальных респираторных инфекций.