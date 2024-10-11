Выплаты для контрактников увеличили до 1 млн руб в Новосибирской области

В НСО увеличили выплаты для контрактников до 1 миллиона рублей.

По словам военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева, для новосибирских добровольцев созданы уникальные условия при заключении контракта на воинскую службу.

Уточняется, что в федеральном центре, а также на региональном уровне губернатор Новосибирской области Андрей Травников постоянно стараются создавать более привлекательные условия для военнослужащих по контракту.

Так, с 1 октября 2024 года общая единовременная сумма, которую получат добровольцы при заключении контракта, была увеличена до одного миллиона рублей: 400 тысяч рублей – федеральная выплата, 600 тысяч рублей — региональная.

Напомним, что дрон-камикадзе из Новосибирской области прошел испытания в зоне спецоперации