Жители Новосибирска стали чаще оплачивать смартфоны частями

Россияне всё чаще оплачивают товары при помощи сервисов BNPL, или по частям. Популярна покупка смартфонов по такой схеме – на них в 2024 году пришлось 30 % всех товаров и услуг, которые приобретали по BNPL в объединённой розничной сети МегаФона и Yota. Самым популярным брендом смартфонов, оплачиваемых по частям, стал Apple.

В России набирает популярность оплата покупок при помощи BNPL-сервисов. Клиент получает возможность оплатить товар частями, каждая из которых составляет 25 % от общей суммы покупки. При этом переплаты, в отличие от покупки в кредит, в этом случае нет. Комиссия может начисляться, только если покупатель продлевает срок выплаты суммы.

Клиенты объединённой розничной сети МегаФона и Yota чаще всего частями оплачивают смартфоны – на них приходится почти треть всех покупок по BNPL, при этом годом ранее показатель был равен 22 %. Доля оплат «частями» аксессуаров к смартфонам — 21 % против 18 % годом ранее. Далее следует настройка оборудования — на неё приходится 17 % приобретаемых по BNPL товаров и услуг. В услуги по настройке оборудования могут входить установка необходимых приложений на смартфон, подключение устройств «умного дома» или наклеивание на экран защитных плёнок.

Кроме смартфонов, в текущем году россияне полюбили оплачивать «частями» планшеты. Так, в январе-сентябре 2024 года при помощи опции BNPL было приобретено на 12 % больше планшетов, чем за аналогичный период 2023 года. В деньгах этот показатель вырос на 14 %. В числе лидеров также смартфоны Apple (+19 % в штуках и +43 % в деньгах).

В Новосибирской области самым популярным брендом смартфонов, оплачиваемым по частям, стал Xiaomi. Таким образом его приобретали в текущем году на 24 % чаще, чем в прошлом. Затем с большим отрывом следует Realme. Кроме смартфонов при помощи BNPL новосибирцы покупали аксессуары. В 2024 году этой схемой пользовались на 21 % активнее, чем в 2023 году. Далее идет настройка оборудования, однако интерес к оплате этой категории услуг с отсрочкой снизился на 30 % по сравнению с предыдущим периодом.

Крупнейшими рынками BNPL в мире являются Китай, США и Европа, при этом впервые оплата частями возникла именно в Европе более 20 лет назад. Наивысшая доля оплаты покупок частями наблюдается в Австралии — там они занимают 50 %. В России сервисы BNPL начали появляться в 2021 году, доля оплат покупок «частями» сейчас не превышает нескольких процентов, однако этот рынок набирает обороты.