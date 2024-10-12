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проиcшествия

20 пожарных машин выехали на ликвидацию пожара на левый берег Новосибирска

Фото: МЧС России по НСО

В Ленинском районе Новосибирска сгорело заброшенное здание.

По данным пресс-службы МЧС России по Новосибирской области, возгорание произошло 12 октября в 01:17 по ул. Станционной. Загорелось заброшенное кирпичное здание. Была угроза распространения огня на соседние строения.

На тушение пожара выехали 20 машин и 63 человека. Ликвидировать открытое горение удалось к 04:46 часам, сообщили спасатели.

В результате пожара никто не пострадал.

Если вы стали очевидцем ЧП, или обладаете значимой информацией, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).

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Александр Борисов
журналист

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