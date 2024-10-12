Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина возобновила спортивную карьеру в Новосибирске

Легенда гимнастики Чусовитина примет участие в Олимпийских играх-2028.

12 октября в Новосибирске начались соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного. В них приняли участие около 150 спортсменов из России и стран СНГ. Среди них – знаменитая гимнастка Оксана Чусовитина. Она восемь раз принимала участие в Олимпийских играх.

В 2024 года спортсменка должны была принять участие в своей девятой Олимпиаде, однако получила травму. Новосибирск стал первым городом, где Чусовитина возобновила карьеру. Сегодня она выступала в опорном прыжке и показала лучший результат.

По словам гимнастки, в 2028 году она намерена принять участие в Олимпийских играх. Тогда ей будет 53 года.

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