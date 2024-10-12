На новой 10-рублевой купюре появится Новосибирск

Новая купюра может появиться в конце 2025 года.

Банкнота с изображением Красноярска была введена в обращение в 1998 году. На лицевой стороне купюры можно увидеть Коммунальный мост и часовню Параскевы Пятницы. На оборотной стороне – Красноярскую ГЭС.

В 2013 году ее производство прекратилось, однако в 2023 году было принято решение о возобновлении выпуска. В настоящее время обсуждаются изменения в дизайне, которые планируется внедрить к концу 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Банка России, на лицевой стороне купюры планируется изобразить Новосибирск, а на оборотной — памятник культуры Сибирского федерального округа. Точное содержание пока неизвестно. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Напомним, что в Новосибирскую область придут морозы до -15 градусов.