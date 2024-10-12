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Авто проиcшествия

На трассе между Новосибирском и Омском разбились фуры

Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

11 октября трассу Новосибирск — Омск замело снегом.

Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на трассе Новосибирск — Омск произошло страшное ДТП с фурами.

Как видно из видео, присланного подписчиком канала, одна из большегрузных машин не справилась с управлением на гололеде, и в результате произошло лобовое столкновение фур. После этого возник огонь.

Известно, что в пятницу, 11 октября 2024 года, на трассе «Новосибирск — Омск» выпал снег, и на дороге образовался гололед.

Напомним, что в Новосибирской области выпал первый снег 10 октября.

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Нина Раневская
Журналист

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