На трассе между Новосибирском и Омском разбились фуры

11 октября трассу Новосибирск — Омск замело снегом.

Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на трассе Новосибирск — Омск произошло страшное ДТП с фурами.

Как видно из видео, присланного подписчиком канала, одна из большегрузных машин не справилась с управлением на гололеде, и в результате произошло лобовое столкновение фур. После этого возник огонь.

Известно, что в пятницу, 11 октября 2024 года, на трассе «Новосибирск — Омск» выпал снег, и на дороге образовался гололед.

Напомним, что в Новосибирской области выпал первый снег 10 октября.