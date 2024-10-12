Новосибирский суд лишил свободы гражданина Нигерии за мошенничество

Сообщается, что он признал вину полностью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении 32-летнего гражданина Нигерии по делу о мошенничестве и присвоении чужого имущества.

Было установлено, что мужчина заверил соотечественников в помощи с оформлением документов для учебы. Таким образом, он получил за это более 300 тысяч рублей и присвоил 8,6 тысяч рублей.

Он признал вину.

В итоге суд приговорил гражданина Нигерии к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Исковые требования потерпевших были удовлетворены.

Напомним, что в Новосибирске осудили мужчину, который ударил сотрудника полиции.