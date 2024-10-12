82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
12 октября, 14:05
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.1
82.99% -1.1
сегодня
12 октября, 14:05
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.1
сегодня 12:51
общество

Опубликованы кадры засыпанных снегом улиц в Новосибирской области

Фото: "АСТ-54" / соцсети

На некоторых дорогах образовался гололед.

11 октября жителям Новосибирска и области пришла СМС-рассылка от МЧС, в которой сообщалось, что 12 октября в городе и области местами ожидаются дождь, снег и гололед, а также сильный ветер до 20 метров в секунду.

Фото Опубликованы кадры засыпанных снегом улиц в Новосибирской области 2

Фото Опубликованы кадры засыпанных снегом улиц в Новосибирской области 3

Сегодня новосибирцы в социальных сетях стали активно делиться фотографиями с заснеженными дорогами. В частности, снег выпал в Сузуне, Маслянино, Ордынке.

Фото Опубликованы кадры засыпанных снегом улиц в Новосибирской области 4

Фото Опубликованы кадры засыпанных снегом улиц в Новосибирской области 5

Также некоторые сообщают, что трасса Барнаул — Новосибирск покрылась гололедом, из-за чего происходят аварии.

Напомним, что в Новосибирскую область придут морозы до -15 градусов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в