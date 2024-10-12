Опубликованы кадры засыпанных снегом улиц в Новосибирской области

На некоторых дорогах образовался гололед.

11 октября жителям Новосибирска и области пришла СМС-рассылка от МЧС, в которой сообщалось, что 12 октября в городе и области местами ожидаются дождь, снег и гололед, а также сильный ветер до 20 метров в секунду.

Сегодня новосибирцы в социальных сетях стали активно делиться фотографиями с заснеженными дорогами. В частности, снег выпал в Сузуне, Маслянино, Ордынке.

Также некоторые сообщают, что трасса Барнаул — Новосибирск покрылась гололедом, из-за чего происходят аварии.

Напомним, что в Новосибирскую область придут морозы до -15 градусов.