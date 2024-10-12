Опубликованы народные приметы 12 октября: что можно и нельзя делать

В этот день православная церковь вспоминает преподобного Феофана Милостивого, всю жизнь посвятившего помощь бедным.

Святой был известен добротой и милосердием, а после своей смерти его мощи исцеляли больных. Также почитаются преподобный Кириак Отшельник и мученики Иоанн и Михаил Красноцветовы.

Согласно народным приметам, если ночь на 12 октября была звездной, осень будет засушливой, а следующий год — урожайным. Гром в этот день предвещает малоснежную зиму, а облачное небо — солнечную погоду в конце осени. Утренний или вечерний туман сулит теплую и солнечную погоду, а полетевшие листья с березы и дуба предвещают теплую зиму.

12 октября был праздником для охотников, и считалось, что поймать зайца на охоте принесет удачу на следующий год. Также этот день подходит для омолаживающих процедур и помощи беднякам. Однако пить алкоголь, подбирать найденные деньги, сплетничать и обсуждать планы было категорически запрещено.