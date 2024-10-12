Певица Пелагея стала самой дорогой артисткой среди звезд из Новосибирска

Гонорар артистки за выступления оценивается в 2,5 млн рублей.

Как стало известно Сиб.фм, среди новосибирских артистов самые высокие гонорары на выступления у Пелагеи. В прайсе указано, что артистка требует за концерт 2,5 млн рублей. При этом команда артистки за эту сумму предлагает полную организацию мероприятия.

Выступления артиста Славы Мэрлоу, тоже из Новосибирска, оценивается в 2 млн рублей. А Шура и Митя Фомин берут за концерты 1,5 млн рублей.

Стоимость выступления Давида Манукяна обойдется в 800 тыс рублей, а Миланы Хаметовой – в 350 000 рублей.

Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж с концерта Зиверт в «Сибирь-Арена».