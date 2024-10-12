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общество

Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября

Фото: соцсети

12 октября 2024 года отмечается Покровская родительская суббота, которая предшествует празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В этот день верующие вспоминают почивших родственников, в первую очередь родителей. В храмах проходят заупокойные службы, во время которых прихожане передают записки на поминовение с именами усопших. Также в этот день принято посещать могилы близких и наводить там порядок.

Редакция Сиб.фм собрала картинки и открытки, которые можно отправить в мессенджерах и социальных сетях.

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 2

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 3

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 4

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 5

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 6

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 7

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 8

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 9

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 10

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 11

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 12

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 13

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 14

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 15

Фото Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября 16

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Игорь Кириченко
Журналист

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