Покровская родительская суббота - 2024: картинки и открытки к 12 октября

12 октября 2024 года отмечается Покровская родительская суббота, которая предшествует празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В этот день верующие вспоминают почивших родственников, в первую очередь родителей. В храмах проходят заупокойные службы, во время которых прихожане передают записки на поминовение с именами усопших. Также в этот день принято посещать могилы близких и наводить там порядок.

Редакция Сиб.фм собрала картинки и открытки, которые можно отправить в мессенджерах и социальных сетях.