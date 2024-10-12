Россияне пострадали от масштабной аферы с автомобилями из Казахстана

Подозреваемого в организации афера задержали.

В России начали изымать новые автомобили, которые были ввезены из Казахстана. Это решение связано с мошеннической схемой, организованной продавцами. Об сообщил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в интервью «Газете.Ru».

По его словам, мошенники предлагали гражданам Казахстана оформить автомобили на себя в кредит за определенное вознаграждение, утверждая, что машины предназначены для работы в таксопарках и автопрокате. В дальнейшем заемщики якобы могли бы выкупить автомобили по сниженной цене, при этом кредитные платежи должны были осуществляться автосалоном.

Согласно информации, в 2023 году в Россию было вывезено около 800 таких автомобилей.

«Машины были официально оформлены в России с получением электронного паспорта технического средства (ЭПТС) и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Они официально продавались через автосалоны, как машины, привезенные из Казахстана по «серому» или параллельному импорту», — сообщил Шелков.

В феврале 2024 года многие граждане Казахстана начали обращаться в полицию с жалобами на мошенничество. В результате правоохранительные органы возбудили уголовное дело и объявили автомобили в международный розыск. Подозреваемый в организации данной схемы был задержан.

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