«Сибирь» победила «Нефтехимик» в матче КХЛ благодаря голу Широкова

11 октября хоккейная команда «Сибирь» завершила свою пятиматчевую выездную серию против нижнекамского «Нефтехимика».

Первый период начался с того, что гости открыли счет. На 14-й минуте при игре в большинстве нападающий Максим Карпов отправил шайбу в ворота, точно пробросив ее впритирку с левой штангой. Ассистировали ему Егор Мартынов и Валентин Пьянов.

Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в начале третьего хозяева смогли сравнять счет. До последней минуты болельщикам казалось, что матч, как и предыдущий с «Ладой», перейдет в овертайм. Однако капитан «Сибири» Сергей Широков заметил, что голкипер «Нефтехимика» не прижал шайбу после его броска, и сумел протолкнуть ее в ворота за 44 секунды до финальной сирены.

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отметил, что матч был сложным. Он подчеркнул, что соперник выглядел более мотивированным и активным. Тренер добавил, что команде не хватало свежести и они иногда перестраховывались. Несмотря на это, они нашли момент для решающего гола.

«Благодарен ребятам, что ложились сегодня, вратарь здорово сыграл, хорошо сыграли в неравных составах. В частности, в меньшинстве дважды не дали сопернику создать опасных моментов, это дорогого стоит и один из важных моментов. Нельзя предоставлять шанс в таких играх, но благодарен, что стояли друг за друга, нашли моменты и победили», — сказал Епанчинцев.

После этой победы «Сибирь» возвращается в Новосибирск, сохранив третью позицию в таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 19 октября против череповецкой «Северстали».

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