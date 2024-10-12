Сильный ветер повалил деревья на машины в Новосибирске

В Академгородке на дорогу из-за сильного ветра упала сосна.

В ночь на 12 октября в Новосибирске и области резко ухудшилась погода. По информации Гидрометцентра, в некоторых районах порывы северо-восточного ветра достигали 17 метров в секунду. В Академгородке из-за сильного ветра на дороги и парковки упали деревья.

Утром 12 октября на проспекте Коптюга в одном из направлений движение автомобилей было затруднено из-за упавшей на проезжую часть сосны. Как сообщил заместитель директора ДЭУ Советского района Алексей Бобиков, работа по уборке дерева была выполнена силами сотрудников учреждения.

По прогнозам синоптиков, в Новосибирске днем пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит от +2 до +4 градусов.

Напомним, что в Новосибирскую область придут морозы до -15 градусов.