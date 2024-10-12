Стала известна судьба младенца из Новосибирска, который впал в кому

Мать утверждает, что пошла делать смесь малышу, а тот выпал из люльки.

В марте 2024 года в Новосибирской области в районе Каргат маленький ребенок, как утверждает его мать, 21-летняя Анастасия Герасимова, выпал из люльки, после чего впал в кому. После этого малыша увезли на санавиации в новосибирскую больницу, а девушка приняла участие в ток-шоу «Мужское/Женское».

Там Анастасия поделилась своими воспоминаниями о родах, отметив, что процесс был сложным. Она также рассказала о том, что у ее сына была родовая травма.

«У меня двое детей. Старшего я родила дома сама, и он был здоровый. Когда забеременела вторым, на учет никуда не вставала. На 40-й неделе я поехала в больницу рожать. Мне сделали передоз витаминов, чтобы я быстро начала рожать. Помню, что прямо на кресле начала засыпать, и врач ударил меня по лицу. Роды были тяжелые. Врач давил на живот, и сын не сразу закричал. Он весил 3 килограмма 970 граммов. Помню, что сын был красно-черного цвета», — поделилась девушка.

По мнению матери, именно родовая травма стала причиной болезни сына. Однако соседи Анастасии выразили недовольство ее поведением, утверждая, что она не заботилась о детях должным образом. По их словам, девушка часто просила деньги на еду для детей, но тратила их на сигареты. Они также отметили, что сыновей она не купала, а лишь протирала влажными салфетками. Когда малышу стало плохо после падения, Анастасия сначала сняла его судороги на видео и разместила его в сельском чате, вызвав врача лишь через сутки.

В результате вмешательства Следственного комитета и прокуратуры против Анастасии было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Опека подала в суд ходатайство об изъятии из семьи детей. В апреле 2024 года Анастасия была ограничена в родительских правах.

Дедушка младенца сообщил о том, что оформил опеку над внуками и забрал младшего из больницы. Он отметил, что у ребенка не функционирует левая рука, и они планируют пройти обследование и реабилитацию.

Анастасия прошла психолого-психиатрическую экспертизу и была признана вменяемой. В ноябре срок ее ограничения прав подойдет к концу, и она может попытаться восстановить свои права на детей. Однако дедушка мальчиков заявил о намерении подать иск в суд с требованием окончательного лишения матери родительских прав. Мужчина отметил, что Анастасия не платит алименты, а следователь, к которому обратился дедушка, заявил, что дело скоро будет передано в суд.

Если Анастасию признают виновной, то ей может грозить до трех лет лишения свободы.