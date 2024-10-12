Стало известно, почему годами не решаются проблемы в заселенном мигрантами Хилокском жилмассиве Новосибирска

Местные жители годами не могут добиться решения многих социальных вопросов в Хилокском жилмассиве. Прокуратура Новосибирской области пояснила, почему так могло произойти.

Жители Хилокского жилмассива Новосибирска неоднократно жаловались на невыносимые условия жизни. По словам местных, в районе не решаются социальные вопросы со строительством школ и детских садов, ремонтом дорог и многоквартирных домов. Но больше всего местных жителей возмущает контингент. По их словам, буквально за несколько лет жилмассив массово заселили мигранты. Эта часть Новосибирска, по их словам, превратилась в «азиатский анклав».

Общественники неоднократно обращались за помощью в вышестоящие органы. Жаловались на антисанитарию, которую, по их мнению, устраивают приезжие граждане, а также беспредел мигрантов. Дело неоднократно брал на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Кроме того, местные жители обращались в приемную президента России Владимира Путина.

Но почему же территория Хилокского жилмассива оказалась настолько запущенной, где, по мнению местных жителей, стало невозможно жить, и кто должен нести за это ответственность? С этим вопросом редакция Сиб.фм обратилась к надзорное ведомства.

«Исторически сложилась так, что территория Хилокского жилмассива превратилась в особый анклав, где действуют свои законы и нет власти. С этой ситуацией мы последовательно боремся и реализовали комплекс мер. Например, рейды по незаконным постройкам, ликвидация нелегальных заведений, выдворение мигрантов, которые находились здесь на незаконных основаниях», — прокомментировал заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь.

По его мнению, проблема в Хилокском жилмассиве более сложная, чем ее представляют многие горожане. Он считает, что из-за удаленности от центра приезжие здесь беспредельничали, что долгое время не замечали власти. Но буквально два года назад поля зрения правоохранительных и надзорных органов сместилось в сторону этого жилмассива.

«Для того, чтобы это не повторилось, надо качественно менять образ жизни в данном районе. Мы говорим о том, что и образованием там нужно заниматься, то есть создавать дополнительные места, дополнительные секции, все социальные институты. Но, безусловно, я думаю, вы со мной согласитесь, что за один день мы эту проблему не решим. И те механизмы, которые на сегодня реализуются – и в ближайшей, и в среднесрочной перспективе, – я думаю, дадут нам тот эффект, который мы все ждем. Мы должны обеспечить цивилизованное проживание, существование как жителей, так и предпринимателей и всех государственных институтов, которые там есть», — рассуждает Александр Рудь.

По его словам, прокуратура проводит проверку по каждому факту, о котором пишут в СМИ о Хилокском жилмассиве.

«Надо изменить жизнь людей в данном районе, чтобы они чувствовали себя в безопасности, чтобы не ощущали ограничений в правах по сравнению с другими жителями Новосибирска. Вот был приведен пример по парковкам. В выходные дни прилегающие улицы все заставлены большегрузами. К чему это приводит? Естественно, к напряжению среди людей, которые там проживают. Понятно, что это локальный вопрос, но на системной основе мы сейчас во взаимодействии с мэрией и с администрацией Хилокского рынка прорабатываем организованное место стоянки. Мы же понимаем, что для людей рынок действительно востребован. Мы говорим, что на законной основе торговля должна быть. Но вместе с тем этот процесс не должен мешать людям жить. И мусорный полигон неподалеку – еще одна болезненная точка», — говорит заместитель прокурора.

Александр Рудь считает, что ответственность за захламленность Хилокского жилмассива должны нести и жители (в том числе мигранты), и власти.

По данным надзорного ведомства, в этом году с территории Хилокского жилмассива выдворено 424 нелегальных мигранта, закрыто шесть нелегальных хостелов на 130 мест.

Ранее Сиб.фм публиковал репортаж с заселенного мигрантами Хилокского жилмассива.