Улицу в центре Новосибирска сужают из-за ремонта теплотрассы на две недели

Проезд сузили на четыре метра.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в центре города временно ограничили движение по улице Орджоникидзе.

Так, между домами № 31 и № 33 на пересечении с улицей Мичурина сузился проезд на четыре метра. Причиной этому стали ремонтные работы на теплотрассе, которые в настоящее время проводятся специалистами ООО «НТСК».

Планируется завершить ремонтные работы и снять все ограничения на движение к 26 октября.

Напомним, что в Новосибирской области засыпало трассу снегом.