В Новосибирске дети мигрантов устроили взрыв во дворе

Местные жители утверждают, что подобное происходит регулярно.

11 октября вечером во дворе жилого дома по адресу Потылицына, 11, прогремел взрыв. Местные жители обратились в полицию, однако, когда правоохранители прибыли на место происшествия, там уже никого не было.

Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва во дворе. Было видно, как от сильного хлопка сработали сигнализации на автомобилях и появился дым.

Местные жители говорят, что подобные инциденты происходят регулярно. Они утверждают, что виновниками являются дети мигрантов, которые устраивают пиротехнические шоу. Камеры наблюдения зафиксировали некоторых из них за этим занятием.

Напомним, что в Новосибирске произошел крупный пожар в промзоне.