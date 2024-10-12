В Новосибирске рассказали, что можно и нельзя делать в день Феофана 12 октября

12 октября в Русской Православной Церкви вспоминают преподобного Феофана Милостивого.

Этот день также называют Феофан осенний. В народном календаре дата известна под именами Феофан Милостивый и Кириак Отходник. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Церковь в этот день чтит память шести угодников Божиих, среди которых особо выделяют преподобного Кириака Палестинского, одного из самых почитаемых святых V-VI веков.

По народным традициям, 12 октября было принято чествовать охотников. Охотники старались добыть зайца к столу и устраивали застолья, угощая сирот и бедняков. На ужин готовили булочки, посыпанные маком.

Существовали и народные приметы: охотники избегали встреч на дороге, особенно с женщинами. Также в этот день запрещалось обижаться, чтобы избежать болезней.