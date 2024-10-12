В Новосибирске вице-спикер Заксобрания высказалась о нечистотах на 8 млрд

В Новосибирске вице-спикер Законодательного собрания затронула тему, связанную с проблемой нечистот на 8 миллиардов рублей.

В рамках SibLegalweek состоялась дискуссия, посвященная вопросам компенсации экологического ущерба, который обязаны выплачивать хозяйствующие субъекты по решениям судов. Издание BFM-Новосибирск получило информацию о «чулымском деле», в котором предпринимателю предъявлены требования о выплатах.

В 2022 году внимание Росприроднадзора привлекла площадка для сброса жидких бытовых отходов в Чулымском районе. В результате было возбуждено уголовное дело, так как данная площадка находилась на месте глиняных карьеров и использовалась для свалки ЖБО с 2014 года. С компании потребовали взыскать значительные суммы за причинение ущерба почвам.

Во время обсуждения заместитель спикера Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко отметила, что многие предприниматели в регионе могут оказаться в аналогичной ситуации из-за нехватки очистных сооружений.

Также был поднят вопрос о компенсациях. Надзорные органы считают, что возмещение ущерба является наиболее эффективной мерой в большинстве случаев. Заместитель прокурора Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Екатерина Грязнова пояснила, что, хотя исковые требования могут быть значительными, прокуратура выступает за возмещение ущерба в натуре, если это возможно.

«У нас есть открытые, состоявшиеся судебные решения по причинению вреда почве, там достаточно большие суммы ущерба, и там возмещается вред в натуре, то есть путем рекультивации земельных участков», – заявила она.

Эту позицию поддерживают и многие судьи. Заместитель председателя Арбитражного суда Алтайского края Сергей Зюзин подчеркнул, что все стороны должны быть заинтересованы в возмещении вреда и улучшении экологической ситуации, поскольку все нуждаются в чистом воздухе, воде и почвах.