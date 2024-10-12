В новосибирских реках зафиксировали превышение ПДК марганца и алюминия

Эксперты назвали реки с превышением содержания химических элементов.

По данным Новосибирскстата, в августе 2024 года проводились наблюдения на водных объектах Новосибирской области.

«Превышение марганца зафиксировано в реках Каменка и Тула, а также в Обском водохранилище в районе села Ордынское. Большое количество алюминия обнаружено в Новосибирском водохранилище возле сел Береговое, Ленинское, Бердский залив», - прокомментировали эксперты.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске зафиксированы опасные вещества в воздухе.