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вчера 22:17
общество

В новосибирских реках зафиксировали превышение ПДК марганца и алюминия

Фото Сиб.фм

Эксперты назвали реки с превышением содержания химических элементов.

По данным Новосибирскстата, в августе 2024 года проводились наблюдения на водных объектах Новосибирской области.

«Превышение марганца зафиксировано в реках Каменка и Тула, а также в Обском водохранилище в районе села Ордынское. Большое количество алюминия обнаружено в Новосибирском водохранилище возле сел Береговое, Ленинское, Бердский залив», - прокомментировали эксперты.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске зафиксированы опасные вещества в воздухе.

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Александр Борисов
журналист

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