В Новосибирской области состоится фестиваль БАС «Дотянуться до неба»

Мероприятие запланировано на 24-26 октября.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области, 24–26 октября в рамках форума «Ученая Сибирь» пройдет всероссийский фестиваль по беспилотным авиационным системам (БАС) «Дотянуться до неба». Мероприятие должно состояться на площадке Экспоцентра.

Предположительно, в фестивале примет участие более трех тысяч человек, в том числе дети и подростки.

Структура мероприятия была организована по трем направлениям: «Мечта», «Технологии» и «Общество».

«Секции на треке «Мечта»: представлены активности в формате настольных игр, форсайтов, встреч с писателями-фантастами. В рамках трека участники создают собственный сюжет будущего, полезного применения беспилотных аппаратов», – сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках творческой секции гости смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, посетить семинары, лекции и выставки.

В секции, посвященной обществу, участники узнают о задачах, которые решают беспилотники, и о важных общественных инициативах, связанных с ними.

Напомним, что в Новосибирске сделают капитальный ремонт в 112-летней школе.