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общество

В Новосибирской области сотни человек пришли на митинг в память о погибших на СВО и в Чечне

Фото: «Администрация Краснозерского района» во «ВКонтакте»

Митинг прошел 11 октября.

В Краснозерском районе Новосибирской области 11 октября у Краснозерского художественно-краеведческого музея имени В.И. Коробейникова состоялся митинг в честь открытия обновленного памятника «Славным сынам России».

Памятник посвящен памяти воинов, которые отдали свою жизнь за Родину, выполняя воинский долг в Афганистане, Чеченской Республике и в зоне специальной военной операции.

Фото В Новосибирской области сотни человек пришли на митинг в память о погибших на СВО и в Чечне 2

На открытие пришли сотни человек, которые возложили цветы к памятнику. Об этом сообщает в группе «Администрация Краснозерского района» во «ВКонтакте».

Напомним, что 18-летняя девушка из Новосибирска поехала на СВО после окончания школы.

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Нина Раневская
Журналист

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