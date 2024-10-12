В Новосибирской области выпал первый снег 10 октября

Жители отметили, что на улице было ветрено и холодно.
Как сообщается в группе газеты «Знамя труда», в Новосибирской области в Усть-Таркском районе 10 октября выпал первый снег.
Осадки пришли в район вечером. Жители отмечают, что на улице было ветрено и холодно.
«Стало быть, в ближайшие дни не стоит ждать теплой погоды, собственно, как и на предстоящую неделю тоже», — гласит пост в группе.
По прогнозам синоптиков, осадки должны прекратиться к выходным.
Напомним, что в Новосибирске рассказали, что можно и нельзя делать в день Феофана 12 октября.