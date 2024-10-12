В Новосибирскую область придут морозы до -15 градусов

Специалисты МЧС предупредили об усилении ветра.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области горожан предупредили о резком похолодании. Ночью температура может опуститься до -15 градусов, поэтому жителям Новосибирска стоит быть осторожнее с обогревателями и печами.

Новосибирские спасатели предупреждают, что в предстоящие выходные погода испортится. Ночью температура воздуха опустится до -15 градусов. Также в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

В период морозов важно соблюдать меры предосторожности. Особенно тщательно нужно следить за печами и обогревательными приборами, чтобы избежать возникновения пожара. Об этом предупреждают специалисты МЧС.

Напомним, что в Новосибирской области выпал первый снег 10 октября.