Видеорегистратор зафиксировал момент страшного ДТП с фурами на трассе Новосибирск-Омск

Огонь вспыхнул после столкновения двух фур.

В телеграм-канала АСТ-54 появились кадры страшного ДТП на трассе Новосибирск-Омск 11 октября. На них видно, как столкнулись две фуры, одну из них занесло на гололеде, после чего вспыхнул огонь.

Оба грузовика получили значительное подтверждение.

На момент публикации не удалось узнать подробности о состоянии водителей м пассажиров.

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