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Видеорегистратор зафиксировал момент страшного ДТП с фурами на трассе Новосибирск-Омск

Фото: АСТ-54

Огонь вспыхнул после столкновения двух фур.

В телеграм-канала АСТ-54 появились кадры страшного ДТП на трассе Новосибирск-Омск 11 октября. На них видно, как столкнулись две фуры, одну из них занесло на гололеде, после чего вспыхнул огонь.

Оба грузовика получили значительное подтверждение.

На момент публикации не удалось узнать подробности о состоянии водителей м пассажиров.

Если вы стали очевидцем ЧП, или обладаете значимой информацией, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).

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Александр Борисов
журналист

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