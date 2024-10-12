Вирусолог из Новосибирска Нетесов оценил опасность лихорадки Марбург

Сергей Нетесов заявил, что вирус лихорадки Марбург — очень редкая инфекция.

В Руанде произошла вспышка заболевания, вызванная вирусом лихорадки Марбург, что вызвало серьезную обеспокоенность во всем мире. За неделю было зарегистрировано 36 случаев заболевания, из которых 11 привели к летальному исходу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения болезни на международном уровне как низкий. Однако многие люди все равно испытывают тревогу и страх перед сложившейся ситуацией.

Сергей Нетесов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, академик РАН, в разговоре с журналистом Сиб.фм сообщил, что вирус лихорадки Марбург встречается только в Африке, а люди заражаются там от больных фруктоядных летучих мышей, которых намного легче, чем здоровых, убить и освежевать и поэтому заразиться.

Как известно из научных публикаций, вероятность заразиться крайне мала.

«Для того чтобы заразиться этим вирусом, человек должен поехать в центральную Африку, пойти в джунгли, найти фруктоядную летучую мышь и очень постараться от нее заразиться, потому что этим вирусом инфицировано менее 1% фруктоядных летучих мышей», — объяснил академик РАН.

Уточним, что вирус Марбург, который является дальним родственником вируса Эбола, был впервые выявлен в 1967 году. Природным резервуаром этого вируса считаются фруктоядные летучие мыши. Редкие вспышки инфекции иногда выявляются в странах, где обитают эти животные. Заболевание, вызванное этим вирусом, представляет собой серьезную угрозу для здоровья, от него высокая смертность – от 30 до 70%.

Передача вируса происходит через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Более 70% заболевших в Руанде составляют медицинские работники, крайне неосторожно обращавшиеся с больными и их выделениями. Основные симптомы включают высокую температуру, лихорадку, диарею, головные боли и рвоту.