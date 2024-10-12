Жительница Новосибирска отсудила деньги за мебель не того цвета

Предприниматель не согласился с решением суда.

В Новосибирской области местная жительница отсудила денежные средства за мебель не того цвета. Выяснилось, что женщина заказала через интернет кровать и тумбы белого цвета. Общая сумма 111 036 рублей.

В итоге мебель пришла цвета слоновой кости.

Как выяснилось, после того как ее обращение в магазин с требованием заменить товар или вернуть деньги осталось без внимания, жительница Сибири подала иск в суд. В иске она просила возместить стоимость мебели, оплаченной по договору. Кроме того, она требовала проценты за пользование ее деньгами, компенсацию морального вреда, а также штраф за неисполнение требований потребителя.

В итоге суд частично удовлетворил требования жительницы Новосибирска, постановив взыскать с продавца деньги за мебель. Однако предприниматель не согласился с решением суда. Он утверждает, что мебель не подлежит возврату, так как цвет слоновой кости был указан в договоре, а гарнитур находится в пользовании уже год.

Напомним, что жительница Новосибирска погасила 187 тысяч рублей после ареста своих автобусов.