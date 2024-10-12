Жительница Новосибирска погасила 187 тысяч рублей после ареста своих автобусов

Женщина погасила долг в течение трех часов после ареста одного автобуса.

В пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области сообщили, что у женщины имелась задолженность по четырем исполнительным производствам на общую сумму 186 900 рублей. Ее местонахождение установить не удалось, судебные приставы решили объявить в розыск ее имущество.

В ходе розыска выяснилось, что на имя женщины зарегистрировано два автобуса, которые ежедневно совершают рейсы по одному из городских маршрутов Новосибирска. После того как один из автобусов был арестован и должница осознала, что ее транспортное средство выведено из эксплуатации, она в течение трех часов погасила всю задолженность.

Уточняется, что у женщины, помимо основного долга, есть еще шесть исполнительных производств, которые связаны с неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, что новосибирский суд лишил свободы гражданина Нигерии за мошенничество.