Знаменитый колдун из Новосибирска Влад Кадони раскритиковал идею ГД наказывать за порчу и гадания

Наказание за порчу и гадание лишь повысит интерес общества к этой теме, считает колдун Влад Кадони.

Госдума предлагает ввести наказание за занятие магией. Инициативу прокомментировал телеведущий, колдун из Новосибирска Влад Кадони.

«Порча, гадания, привороты – часть культуры. Они вне бытовой или материальной сферы. Нужно ли доводить дело до судов в светском государстве? Такие законы больше повысят интерес к магии», — считает Влад Кадони.

Он говорит, что порча помогает человеку пережить острую фазу конфликта, а желание сделать человеку плохо не ведёт к реальным действиям. Кадони уверен, что некоторые люди начнут злоупотреблять законом, чтобы расквитаться со своими врагами через суд.

Инициатива о запрете магии принадлежит депутату ГД Александру Спиридонову. Парламентарий заявил, что продолжит бороться с распространением рекламы магических услуг с представителями церкви.