13 октября над Новосибирском пролетит комета Atlas

В воскресенье, 13 октября, жители Новосибирска смогут наблюдать яркую комету Atlas.

Небесное тело будет хорошо видно на открытых площадках или возвышенностях с ясным западным горизонтом, сообщает VN.ru. Около 18:45 комета появится чуть выше линии заката, а к 20:00 ее хвост станет наиболее заметным, хотя комета будет стремительно исчезать с небосвода.

По словам астрономов, эта недавно открытая комета может стать «кометой года», так как будет видна невооруженным глазом и превзойдет по яркости даже Венеру. Максимальное сближение кометы с Землей произошло 12 октября, когда она находилась на расстоянии 70 миллионов километров от нашей планеты. Несмотря на то что комета сейчас удаляется от Солнца, ее можно будет наблюдать еще некоторое время в России и соседних странах. Небесное тело будет появляться над западной частью горизонта после заката и исчезать примерно через час.