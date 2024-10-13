На месте снесенного Park Cafe в Новосибирске появился зеленый газон

В Новосибирске завершена реконструкция участка Первомайского сквера.

В Новосибирске на месте снесенного здания Park Cafe в Первомайском сквере теперь раскинулся зеленый газон, что стало значительным шагом в завершении долгой истории реконструкции данного участка. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Этот участок долгое время был объектом судебных разбирательств, а после сноса ресторана оставался в запустении. Визуально он не вписывался в облик сквера до октября, так как на площадке оставались фрагменты фундамента и строительный мусор. Городские власти долго не могли решить, кто должен убрать остатки после демонтажа, утверждая, что ждут действий от собственника.

В результате, работы по очистке и благоустройству были проведены за счет городского бюджета. Подрядчик был выбран в начале августа, и вскоре начались работы. Однако даже после завоза грунта участок не выглядел завершенным. Ситуация изменилась в октябре, когда на территории выросла густая зеленая трава, что сделало его частью сквера.

Новый газон стал популярным местом для фотографий среди посетителей даже в холодную погоду. Приведение в порядок этого участка обошлось городу в 1,4 миллиона рублей.

Напомним, пассажиропоток речного транспорта в Новосибирске достигнет 300 тысяч человек.