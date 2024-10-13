Новосибирцев предупредили о массовом нашествии ворон со дня на день

Птицы прилетят из Кемеровской области и Красноярского края.

Об этом сообщил местный орнитолог Алексей Яновский.

«Вороны — обычные птицы для наших лесов и сельскохозяйственных зон, особенно беспокоящая смесь черной вороны с серой, известная как «чумазые». Зона гибридизации этих видов находится к востоку от Новосибирской области. Оттуда разноцветные вороны летят на зимовку в Новосибирск, где их привлекает множество мусорных свалок и ночлег на крышах домов», — пояснил биолог изданию VN.ru.

На протяжении более 40 лет ученые наблюдают массовое скопление ворон в пределах сибирского мегаполиса. А развитие уличного освещения побуждает их перебраться в центр города, что вызывает неудобства у горожан — громкое карканье и загрязнение транспорта раздражают местных жителей.

По словам орнитолога, прилет ворон ожидается к середине октября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что комета Atlas приблизится к Новосибирску вечером 13 октября.