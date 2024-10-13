Пассажиропоток речного транспорта в Новосибирске достигнет 300 тысяч человек

По прогнозам, в 2024 году речным пассажирским транспортом в Новосибирске воспользуются около 300 тысяч человек. В 2023 году этот показатель составил более 250 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

В июне текущего года правительство России внесло изменения в перечень внутренних водных путей страны, добавив 12 остановочных пунктов на реке Обь в Новосибирской области. Эти пункты ранее существовали, но не были официально зарегистрированы, что препятствовало проведению дноуглубительных работ и улучшению транспортной доступности.

В настоящее время специалисты министерства, мэрии Новосибирска и местных властей работают над обустройством остановок речного транспорта, чтобы привести их в соответствие с нормативными требованиями. Стоимость данных работ пока не раскрыта.

По словам представителей министерства, включение остановочных пунктов в официальный реестр водных путей позволит создать единую пассажирскую линию, связывающую Михайловскую набережную с новыми парками и аквапарком.

Речные пассажирские перевозки активно развиваются в таких городах, как Москва, Нижний Новгород и Ярославль. В Москве в 2023 году возобновились регулярные рейсы с двумя маршрутами, а также несколькими экскурсионными направлениями. В Нижнем Новгороде пассажиров обслуживают скоростные суда, соединяющие различные города.

В Якутии также организованы речные перевозки из нескольких населенных пунктов.

Создание сети остановок речного транспорта в Новосибирске может значительно улучшить транспортное сообщение между удалёнными районами города и упростить перемещение между берегами Оби. По мнению Сергея Максимова, доцента НГУЭУ и президента Союза транспортников Сибири, речной транспорт способен разгрузить автомобильные мосты, обеспечивая более эффективные перевозки, пишет РБК-Новосибирск.

Среди преимуществ водного пассажирского транспорта Максимов выделяет его высокую провозную способность и возможность организации круговых маршрутов. Однако он также отмечает сезонность и необходимость наличия причалов как основные недостатки.

Напомним, в Новосибирске оштрафован владелец передвижного зоопарка «Экзоферма».