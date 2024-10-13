Стал известен самый возрастной житель Новосибирска

В феврале этого года один из новосибирцев отметил свой 105-й день рождения.

Декада пожилого человека, которая стартовала 1 октября, завершилась в городе с обширной культурной программой для пенсионеров. Участники мероприятия могли не только насладиться различными событиями, но и получить консультации врачей и юристов по актуальным вопросам.

В преддверии декады департамент социальной политики мэрии решил выяснить, сколько долгожителей проживает в Новосибирске. По предоставленным данным, в городе наблюдается увеличение числа людей, достигших 90, 95 и 100 лет.

На 7 октября 2024 года в этом году 11 жителей отметили свой 90-летний юбилей, а 237 человек отпраздновали 95-летие. В Новосибирске также зарегистрировано 82 человека, достигнувших столетнего возраста, что подтверждает тенденцию роста среди долгожителей.

В мэрии подчеркнули, что в 2024 году число граждан, которым исполнилось или исполняется 100 лет, значительно превышает показатели предыдущих лет. Для сравнения, в 2023 году 100-летний юбилей отмечали 44 человека, тогда как на 7 октября 2024 года муниципалитет уже поздравил 49 юбиляров.