Священник из Новосибирска рассказал о запретах на Покров Пресвятой Богородицы

Каждый год 14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии рассказал о традициях и ограничениях, связанных с этим праздником.

По словам священника, в церковном Уставе нет четких запретов на этот день. Однако, как отметил отец Дмитрий, в народной культуре существует множество примет и обычаев, связанных с Покровом. Он упомянул, что его предки говорили о завершении уборочных работ к этому времени, что позволяло крестьянам отдохнуть. Середина октября традиционно становилась временем для свадеб, когда урожай был собран и семьи могли начать новую жизнь для своих детей. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Священнослужитель также подчеркнул, что погодные приметы не всегда актуальны в современных условиях, и их трудно предсказать. Кроме того, он отметил, что нет оснований полагать, что брак, заключенный в день Покрова, гарантирует спокойную и благополучную жизнь.

Важнейшими ценностями для предков были труд и семья, и труд, приносящий пользу близким, не подлежит запрету.