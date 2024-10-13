В Новосибирске 17-летний гонщик с пробитым колесом пытался скрыться от полиции

17-летний юноша на автомобиле Toyota RAV4 без государственных номеров стал виновником ДТП возле торгового центра «Горский» и попытался покинуть место происшествия.

Свидетели рассказали, что перекрыли ему движение и попросили вернуться, однако парень смог скрыться.



За ним продолжали преследование. При задержании несовершеннолетний водитель заявил, что спешит за документами. По информации очевидцев, на Бугринском мосту он разогнался до 120 км/ч, несмотря на пробитое колесо.



По данным регионального ГАИ, в ходе операции «перехват» автомобиль был остановлен в районе разъезда Иня. В отношении юноши были составлены несколько административных протоколов за управление транспортным средством без водительского удостоверения, регистрационных номеров и страховки.

Ранее Сиб.фм писал, 20 пожарных машин выехали на ликвидацию пожара на левый берег Новосибирска.