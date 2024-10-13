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общество

В Новосибирске началась продажа новогодних украшений

Фото: freepik

В Новосибирске началась активная продажа новогодних аксессуаров.

В магазинах, таких как «Новекс», уже доступны игрушки, мишура и другие праздничные товары.

Кроме того, новогодние украшения можно найти в сетях «Галамарт» и Fix Price, а также на популярных маркетплейсах.

По данным экспертов, интерес к новогодним товарам начинает проявляться уже в конце сентября, а пик спроса наблюдается с 5 по 20 декабря. Особенно востребованы украшения с символом наступающего года. 2025 год по восточному календарю станет годом Зеленой Деревянной Змеи, и в продаже уже появились игрушки в виде этой рептилии.

Согласно статистике «Вордстата», пользователи чаще всего ищут гирлянды, особенно росу и бахрому, последняя из которых часто используется для уличного оформления. На маркетплейсах наиболее популярны живые и искусственные новогодние елки, елочные игрушки, гирлянды, фейерверки, сладости, элементы декора, косметика, гаджеты и подарочная упаковка, сообщает портал PlanFact.

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Дамир Трубников

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